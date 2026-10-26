Pentagon, FORTRESS için ana karadaki üslere 90 günlük dış desteksiz plan hazırlıyor - Son Dakika
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Pentagon, FORTRESS için ana karadaki üslere 90 günlük dış desteksiz plan hazırlıyor

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Pentagon, FORTRESS girişimiyle ana karadaki her büyük askeri tesisin büyük çaplı savaş olasılığına hazırlık kapsamında en az 90 gün dış desteksiz çalışmasını hedefliyor. Sivil altyapı aksasa da üslerde elektrik, su, yakıt ve iletişimin sürmesi amaçlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), enerji şebekelerine zarar verebilecek "büyük çaplı bir savaş olasılığına hazırlık kapsamında" ana karadaki askeri üslerini en az 90 gün dış destek olmadan işletmeye hazırlanıyor.

Fox News'ün haberine göre "FORTRESS" adlı askeri girişimle sivil altyapılar aksamaya uğrasa da ABD ordusunun "saldırılarına devam edebilmesi" hedefleniyor.

FORTRESS ile "büyük çaplı bir savaş olasılığına hazırlık kapsamında" ABD ana karasında her büyük askeri tesisin en az 90 gün boyunca elektriğe, suya, yakıta ve iletişim kanallarına erişim dahil olmak üzere temel operasyonlarını sürdürebilmesi bekleniyor.

Bu girişimle Pentagon, ayrıca kriz anlarında sivil fabrikaların savunma üretimine geçmesine zemin hazırlamayı, alternatif tedarik zincirleri oluşturmayı, silah, yakıt ve diğer materyallerin akışının sürmesi için stratejik ihtiyat oluşturmayı hedefliyor.

Pentagon, askeri tesisleri sivil elektrik şebekesinden ayırarak uzun süreli elektrik kesintileri sırasında da faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayan taşınabilir nükleer reaktörler, büyük ölçekli pil depolama sistemleri ve mikro şebekeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Fox News'e yaptığı açıklamada "Ulusal savunmamızı yürütmek için standart kentsel sivil altyapıya güvenmek istemiyoruz. Bunu yapamayız, bu kabul edilemez bir risk." dedi.

FORTRESS girişimini, ABD ana karası için sigorta poliçesi şeklinde niteleyen Parnell, "Elektrik olmadan iletişimi, suyu, lojistiği, montaj hattını ve temel askeri komuta yapılarını kaybedersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ana karasının savunmasının iki okyanusun ülkeyi koruyacağına dair düşünce etrafında kurulduğunu söyleyen Parnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland, Panama ve Batı Yarımküre'ye odaklanarak bu konuda ulusal füze savunma sistemi "Altın Kubbe" için adım attığını belirtti.

Kaynak: AA
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