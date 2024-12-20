Pentagon: Suriye'de 2 bin ABD askeri var - Son Dakika
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Pentagon: Suriye'de 2 bin ABD askeri var

Pentagon, Suriye'de 2 bin ABD askeri bulunduğunu ve sayının arttığını duyurdu.

20.12.2024 18:02
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- Pentagon: " Suriye'de 2 bin ABD askeri bulunuyor"

WASHINGTON - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de 2 bin ABD askeri olduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Ryder, Suriye'deki ABD askeri sayısının daha önce açıklanan sayıdan daha fazla olduğunu, ülkede şu anda 2 bin ABD askerinin bulunduğunu ifade etti. Ryder, "Suriye'de 900 ABD askeri olduğunu düzenli olarak belirtiyoruz. Ancak yakın zamanda bu sayının daha yüksek olduğunu ve Suriye'de 2 bin ABD askerinin bulunduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

Ryder, ek bin 100 askerin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki değişken görev ihtiyaçlarını karşılamak üzere konuşlandırılan ve genellikle 30 ila 90 gün boyunca sahada bulunan "geçici rotasyon kuvvetleri" olarak değerlendirildiğini belirtti. Ryder, diğer 900 askerin genellikle 9 ila 12 ay süren uzun süreli görevlendirmelerde bulunan "çekirdek" varlıklar olarak kabul edildiğini vurgularken, personel sayısındaki bu tür dalgalanmaların sıklıkla yaşandığını, ilave kuvvetlerin Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinden bu yana görevde olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

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