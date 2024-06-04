Pentagon, Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'ya karşı kullanılmasını desteklemiyor - Son Dakika
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Pentagon, Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'ya karşı kullanılmasını desteklemiyor

Pentagon, Ukrayna\'ya verilen silahların Rusya\'ya karşı kullanılmasını desteklemiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya verilen uzun menzilli silah sistemlerinin, Rusya'ya karşı kullanılmasını desteklemediklerini açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'nın hangi silah sistemlerini kullanmasına sıcak bakılmadığı yönündeki soruya, 'Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırı kabiliyetlerinin kullanılmasını desteklemiyoruz. Ama mühimmat, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) ve benzeri şeyleri evet' yanıtını verdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın izniyle Ukrayna'nın sadece Kharkiv bölgesinde kullanabileceği belirtilen silahlar, Rusya içinde uzun menzilli yeteneklerin kullanılmasını desteklemediğini belirtti.

04.06.2024 12:13
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya verilen uzun menzilli silah sistemlerinin, Rusya'ya karşı kullanılmasını desteklemediklerini açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Singh, Ukrayna'nın hangi silah sistemlerini kullanmasına sıcak bakılmadığı yönündeki sorusuna "Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırı kabiliyetlerinin kullanılmasını desteklemiyoruz. Ama mühimmat, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) ve benzeri şeyleri evet." yanıtını verdi.

Rus güçlerinin, Harkov çevresinde hareketliliğinin devam ettiğini ve kısa menzilli silah sistemlerinin buralarda faydalı olabileceğini belirten Singh, "Daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama Rusya içinde uzun menzilli yeteneklerin kullanılmasını desteklemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 31 Mayıs'ta, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği ancak bu iznin sadece Kharkiv bölgesiyle sınırlı olduğu bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise 2 Haziran'daki açıklamasında, ABD'nin söz konusu silah kullanımına izin vermesinden ötürü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e teşekkür etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pentagon, Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'ya karşı kullanılmasını desteklemiyor - Son Dakika

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