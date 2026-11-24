Pentagon'un İHA üretimini artırmak için General Motors'la temasa geçtiği öne sürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WSJ'ye göre Pentagon, İHA üretimini artırmak için aralarında General Motors'un da bulunduğu otomotiv üreticileriyle temasa geçtiği öne sürüldü. Kaynaklar, anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını ve Trump yönetiminin otomotiv yöneticilerinden karışık tepkiler aldığını iddia etti.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), insansız hava aracı (İHA) üretimini artırmak amacıyla önde gelen otomotiv üreticileriyle görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pentagon, azalan insansız sistemlerin stoklarını artırmak için ABD'li otomotiv üreticilerine yöneliyor.
Kaynaklar, Bakanlığın İHA üretimini artırmak amacıyla aralarında General Motors'un da bulunduğu önde gelen bazı otomotiv üreticileriyle temasa geçtiğini öne sürdü.
Herhangi bir anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını aktaran kaynaklar, Trump yönetimi yetkililerinin otomotiv sektöründeki yöneticilerden şimdiye kadar "karışık tepkiler" aldığını iddia etti.
Kaynaklar, anlaşmaya varılması halinde otomotiv şirketlerinin İHA üreticilerine parça tedarik edeceğini de öne sürdü.
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