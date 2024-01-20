Pera Müzesi\'nden genç sanatçılarla müzik dolu bir sezon

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, her ayın son cuma günü düzenlediği "Bir Arada" konserleriyle müzikseverlere, genç sanatçılarla beraber olma imkanı sunuyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak'taki sezonun ilk konserinde Deniz Taşar'ın sahnesine, güçlü vokaliyle Seda Erciyes konuk oluyor.

Kendi müziğinin peşinde, hikayesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen konser serisinin yeni sezonu beş farklı konserden oluşuyor.

Pera Cafe'de gerçekleşecek konser programı kapsamında 23 Şubat'ta Çağıl Kaya, 29 Mart'ta Eda Baba, 26 Nisan'da Deniz Tekin, 31 Mayıs'ta ise Jehan Barbur müzikseverlerle buluşacak.