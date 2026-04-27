Pereira: Yenilginin ilk sorumlusu benim

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Samsunspor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Teknik Direktör Joao Pereira, maça iyi başladıklarını ancak karar anlarında etkisiz olduklarını belirtti. Samsunspor’un golünde stoperin kendi ceza sahasından rakip ceza sahasına kadar top sürerek asist yapmasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Pereira, 'Bu seviyede böyle bir hata kabul edilemez. Daha fazla baskı yapılması gerekiyordu' ifadelerini kullandı.

Golden sonra özgüvenlerinin düştüğünü ve ikinci golün kendi top kayıplarından geldiğini söyleyen Pereira, devrede yaptıkları değişikliklerle risk aldıklarını ancak adam adama oynama kapasitelerinin olmadığını vurguladı. Oyuncularının son dakikaya kadar mücadele etmesini olumlu bulan Pereira, kalan 3 maçın final niteliğinde olduğunu ve hataları azaltmaları gerektiğini belirtti. Yenilginin ilk sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Pereira, 'İlk 11’i ben seçiyorum, oyunu ben kuruyorum, antrenmanları ben yaptırıyorum. O yüzden ilk sorumlu benim' dedi.