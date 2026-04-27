Pereira: Yenilginin ilk sorumlusu benim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pereira: Yenilginin ilk sorumlusu benim

27.04.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Samsunspor mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenerek, 'İlk 11’i ben seçiyorum, oyunu ben kuruyorum, antrenmanları ben yaptırıyorum. O yüzden ilk sorumlu benim' dedi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Samsunspor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Teknik Direktör Joao Pereira, maça iyi başladıklarını ancak karar anlarında etkisiz olduklarını belirtti. Samsunspor’un golünde stoperin kendi ceza sahasından rakip ceza sahasına kadar top sürerek asist yapmasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Pereira, 'Bu seviyede böyle bir hata kabul edilemez. Daha fazla baskı yapılması gerekiyordu' ifadelerini kullandı.

Golden sonra özgüvenlerinin düştüğünü ve ikinci golün kendi top kayıplarından geldiğini söyleyen Pereira, devrede yaptıkları değişikliklerle risk aldıklarını ancak adam adama oynama kapasitelerinin olmadığını vurguladı. Oyuncularının son dakikaya kadar mücadele etmesini olumlu bulan Pereira, kalan 3 maçın final niteliğinde olduğunu ve hataları azaltmaları gerektiğini belirtti. Yenilginin ilk sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Pereira, 'İlk 11’i ben seçiyorum, oyunu ben kuruyorum, antrenmanları ben yaptırıyorum. O yüzden ilk sorumlu benim' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Pereira: Yenilginin ilk sorumlusu benim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 21:31:05. #7.13#
SON DAKİKA: Pereira: Yenilginin ilk sorumlusu benim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.