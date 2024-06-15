Perinçek: Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlere sarılma günüdür - Son Dakika
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Perinçek: Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlere sarılma günüdür

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların sevgi, paylaşma, iyilik, dayanışma, hoşgörü, bağışlama ve kardeşlik gibi değerlere sarılma günü olduğunu belirtti. Perinçek, bayramlarda bencillik, çıkarcılık, kin, haset, kıskançlık ve kibir gibi negatif duyguların kurban edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bayramda dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlarla kucaklaşacaklarını ve emperyalist Batı'ya isyan eden Avrupalı, Kuzey Amerikalı ve Avustralyalı kardeşlerimizle bayramlarını kutlayacaklarını ifade etti.

15.06.2024 20:23
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bayramların, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlere daha çok sarılma günü olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Perinçek, insanların bayramlarda birbiriyle kucaklaşıp bayramlaşırken aslında sevginin, paylaşmanın, iyiliğin, dayanışmanın, hoşgörünün, bağışlamanın ve kardeşliğin ölümsüzlüğüne sarıldığını belirtti.

Perinçek, "Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlerimize daha çok sarılma günüdür. Kurban Bayramı'nda kurban edeceğimiz, bencillik, çıkarcılık, kin, haset, kıskançlık ve kibirdir. Bayramlarda nefis ölür, toplum, vatan, millet ve insan sevgisi büyür." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramda Asya'dan Afrika'ya ve Güney Amerika'ya kadar gelişen dünyayla buluşacaklarını aktaran Perinçek, "Hatta emperyalist Batı'ya isyanı büyüyen Avrupalı, Kuzey Amerikalı, Avustralyalı kardeşlerimizle kucaklaşarak bayramımızı kutlayacağız. Kurban Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Perinçek: Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlere sarılma günüdür - Son Dakika

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