Perinçek: Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlere sarılma günüdür

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bayramların, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlere daha çok sarılma günü olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Perinçek, insanların bayramlarda birbiriyle kucaklaşıp bayramlaşırken aslında sevginin, paylaşmanın, iyiliğin, dayanışmanın, hoşgörünün, bağışlamanın ve kardeşliğin ölümsüzlüğüne sarıldığını belirtti.

Perinçek, "Bayramlar, emperyalist kültürün kurban etmek istediği değerlerimize daha çok sarılma günüdür. Kurban Bayramı'nda kurban edeceğimiz, bencillik, çıkarcılık, kin, haset, kıskançlık ve kibirdir. Bayramlarda nefis ölür, toplum, vatan, millet ve insan sevgisi büyür." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramda Asya'dan Afrika'ya ve Güney Amerika'ya kadar gelişen dünyayla buluşacaklarını aktaran Perinçek, "Hatta emperyalist Batı'ya isyanı büyüyen Avrupalı, Kuzey Amerikalı, Avustralyalı kardeşlerimizle kucaklaşarak bayramımızı kutlayacağız. Kurban Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.