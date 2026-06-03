Perşembe\'de Cami Lojmanında Yangın

Ordu'nun Perşembe ilçesinde cami lojmanında çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 kişi dumandan etkilendi.

Medreseönü Mahallesi'nde Köse Camisi'nin lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında cami imamı A.D'nin (46) kolunda ve yüzünde hafif derecede yanık oluştu, eşi M.D. (41) ile çocukları M.D. (13) ve Ş.D. (17) dumandan etkilendi.

A.D. ve ailesi, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, lojmanda hasar meydana geldi.