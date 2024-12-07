Peru'da Callao'ya OHAL İlan Edildi

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Peru'da hükümet, Callao eyaletinin 6 bölgesinde, çetelerin yol açtığı şiddet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.

El Peruano'da çıkan habere göre, Callao eyaletine bağlı 6 bölgede artan hırsızlık, gasp, tehdit, şantaj ve haraç olayları nedeniyle hükümet harekete geçti.

Eyalete bağlı Callao, Cercado, Bellavista, Carmen de La Lengua-Reynoso, La Perla, La Punta ve mi Peru bölgelerinde 60 gün süreyle OHAL ilan edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Peru Ulusal Polisi ve Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla huzur operasyonlarının düzenleneceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Juan Jose Santivanez, La Victoria kentinde çok sayıda sektör temsilcisiyle yaptığı toplantının ardından hükümetin OHAL kararı aldığını duyurdu.

OHAL kararnamesi, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, Başbakan Gustavo Adrianzen ile Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları tarafından imzalandı.

Peru'nun başkenti Lima'da bir süredir eylem yapan sendikalar, ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddete maruz kaldıklarını belirterek, hükümetten güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etmişti.