Peru'da Otobüs Kazası: 13 Ölü, 14 Yaralı

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LİMA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Peru'nun güneyinde Salı günü bir yolcu otobüsünün yaklaşık 50 metre derinlikteki bir uçuruma yuvarlanması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Ayacucho Bölge Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Acil Durum ve Afet Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, Lima'dan Ayacucho kentine doğru seyahat etmekte olan otobüsün yerel saatle sabah 6.30 sularında Libertadores otoyolunda kaza yaptığı belirtildi.

Merkezden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre şu ana kadar 14 kişi yaralandı ve 13 kişi hayatını kaybetti" ifadesi yer aldı.

Yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Otobüs işletmecisi CIVA yaptığı yazılı açıklamada otobüslerinden birinin "beklenmedik bir kazaya karıştığını" doğrularken, şirketin gerekli tüm yardımı sunmaya çalıştığını belirterek, kazada ölen ve yaralananların ailelerinden "anlayış ve sabır" istedi.

Radio Programas del Peru adlı medya kuruluşu, şirketin avukatından aktardığı haberde, kaza sırasında araçta yaklaşık 32 yolcu ve 2 şoförün bulunduğunu kaydetti.