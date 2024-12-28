Peru'da Şiddetli Fırtına Tekne Batırdı

Güncel

- Peru'da dev dalgalar tekneleri batırdı

LİMA - Peru'nun Piura kıyılarında etkili olan şiddetli fırtınada dev dalgalar tekneleri batırdı.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeybatı Piura bölgesindeki El Nuro kıyılarında etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Denizde oluşan dev dalgalar tekneleri batırdı, 25'ten fazla teknede büyük hasara yol açtı. 100'den fazla balıkçı ise denizde mahsur kalarak acil yardım çağrısında bulundu. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının 1 Ocak'a kadar süreceğini belirterek 43'ü kuzeyde, 38'i merkezde olmak üzere 81 limanın geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Ayrıca plajlar halka kapatıldı.