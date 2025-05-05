Peru'da Yasadışı Madencilikte 13 Madenci Katledildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Peru'da Yasadışı Madencilikte 13 Madenci Katledildi

Peru\'da Yasadışı Madencilikte 13 Madenci Katledildi

Peru'da yasadışı madencilikle bağlantılı bir grup, 13 madenciyi kaçırarak katletti. Olay sonrası güvenlik önlemleri artırılacak.

05.05.2025 05:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru'nun kuzeyinde, yasa dışı madencilikle bağlantılı silahlı bir grup tarafından bir hafta önce kaçırılan 13 madencinin cesedi bulundu.

Yerel basında yer alan habere göre, Pataz eyaletine bağlı La Libertad bölgesinde bulunan cesetlerin, elleri bağlı ve başlarına sıkılan tek kurşunla öldürüldükleri tespit edildi.

Pataz Belediye Başkanı Aldo Carlos Marino, yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddet ve nefretle kınayarak, sorumluların bir an önce yakalanmasını istedi.

Madencilerin çalıştığı şirketten yapılan açıklamada ise Peru hükümetine güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yasa dışı madencilikle bağlantılı suçlular tarafından acımasızca öldürülen 13 kişinin aileleriyle dayanışma içindeyiz. Böylesine korkunç bir kayıptan duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Peru Ulusal Polisi, olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Peru hükümeti, yasa dışı suç örgütleriyle mücadele kapsamında geçen yıl Pataz eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Güney Amerika ülkesi Peru, dünyanın önde gelen altın üreticileri arasında yer almasına rağmen yasa dışı madencilik ve organize suçla mücadelede ciddi zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Madencilik, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da Yasadışı Madencilikte 13 Madenci Katledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 06:39:07. #7.13#
SON DAKİKA: Peru'da Yasadışı Madencilikte 13 Madenci Katledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.