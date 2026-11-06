Peru, El Nino kaynaklı yağış riskiyle 1.380 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti

Peru, El Nino kaynaklı yağış riskiyle 1.380 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Peru, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu risk nedeniyle 1.380 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal, bu ilçelerde şiddetli yağışların yol açabileceği risklere karşı 60 gün süreyle uygulanacak.
LİMA, 6 Kasım (Xinhua) -- Peru, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu risk nedeniyle 1.380 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.
Kaynak: Xinhua
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