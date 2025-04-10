Peru Gümrük Vergisi İçin ABD'ye Başvurdu

LİMA, 10 Nisan (Xinhua) -- Peru Dışişleri Bakanı Elmer Schialer, ABD'den kısa süre önce onaylanan Peru mallarına yönelik yüzde 10 gümrük vergisini askıya almasını resmen talep ettiklerini söyledi.
Schialer, devlet radyosu Radio Nacional'e yaptığı açıklamada kısa süre önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile gerçekleştirdiğim görüşmeye atfen, "Yüzde 10 gümrük vergisinin askıya alınmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.
Schialer, "Oldukça olumlu bir yanıt aldım. Peru'yu ABD'nin bölgedeki stratejik ortağı olarak gördüklerini kaydederek, talebi ciddiyetle değerlendireceklerini belirttiler" dedi.
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