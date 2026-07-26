Pervari Balı için Polen Atlası Hazırlanıyor - Son Dakika
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Pervari Balı için Polen Atlası Hazırlanıyor

Pervari Balı için Polen Atlası Hazırlanıyor
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Siirt'te arıcılıkla ilgili bitki örnekleri toplanarak Pervari balının polen atlası hazırlanıyor.

Siirt'te arıcılığın yoğun yapıldığı yaylalarda arıların ziyaret ettiği bitkiler incelenerek coğrafi işaret tescilli Pervari balının polen atlası hazırlanıyor.

Siirt, Dicle, Şırnak ve Bartın üniversitelerinden akademisyenlerin işbirliğiyle yürütülen "Siirt İli Arı Bitkileri ile Arı Ürünlerinin Karakterizasyonu ve Arılarda Mikrobiyal Enfeksiyon Kaynaklı Hastalıkların Tespiti Projesi" kapsamında Pervari ilçesinin Guharan, Çemikari ve Kovanağzı başta olmak üzere farklı bölgelerinden toplanan bitki örnekleri, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Botan Herbaryumu'nda teşhis ediliyor.

Bitkilerden elde edilen polenlerin bal örneklerindekilerle karşılaştırılacağı projede saha çalışmalarından sağlanacak verilerle Pervari balının botanik kökeninin bilimsel olarak ortaya konulması hedefleniyor.

Arıların nektar topladığı bitki türlerinin belirleneceği ve bölgede görülen arı hastalıklarıyla flora arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılacağı araştırmayla, arı hastalıklarıyla mücadele çalışmalarına katkı sağlanması ve coğrafi işaret tescilli Pervari balının bilimsel altyapısının güçlendirilmesi bekleniyor.

"Bitkileri herbaryumda teşhis ediyoruz"

Projenin yürütücüsü ve SİÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, AA muhabirine, Siirt'teki arı ürünleri, arıcılık, arı hastalıkları ve arıların ziyaret ettiği bitkiler üzerine araştırmalar yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaların ilk aşamasında sahadan bitki örnekleri topladıklarını belirten Fidan, "Projede Siirt'teki arı ürünlerinin geliştirilmesi, kalite parametreleri, arıcılık sektörü, arı hastalıkları, arıların ziyaret ettiği bitkiler, bu bitkilerin polen atlasının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Önce saha çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Saha çalışmaları kapsamında elde ettiğimiz verileri laboratuvar ortamında değerlendiriyoruz, analizlerini yapıyoruz." dedi.

Projeyi farklı üniversitelerden akademisyenlerle yürüttüklerini dile getiren Fidan, oluşturdukları ekiplerin birçok farklı parametrede arı ürünleri, arıların ziyaret ettiği bitkiler ve bunların karakterizasyonuyla ilgili çalışma yapacaklarını anlattı.

"Arıların ziyaret ettiği bitkileri toplayıp herbaryumda teşhis ediyoruz. Onları bilimsel olarak isimlendirdikten sonra bu bitkilerden polen örnekleri alıyoruz. Aldığımız polen örneklerini daha sonra bal içerisindeki polenlerle karşılaştırıp arıların hangi bitkilere gittiğini tespit etmeye çalışıyoruz." diyen Fidan, araştırmayla arı hastalıklarının tespitine katkı sunmayı ve bu hastalıklara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Arıların nektar topladığı bitkileri alıyoruz"

SİÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behcet İnal da Pervari balının coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu, botanik yapısının ayrıntılı ortaya konulmasının uluslararası tescil çalışmaları açısından da önem taşıdığını söyledi.

Saha çalışmalarında arıcılarla görüştüklerini, arıcılığın yapıldığı alanlardaki bitki çeşitliliğini kayıt altına aldıklarını belirten İnal, şöyle konuştu:

"Arı ve arıcıların ulaşabileceği bütün bölgelere giderek özellikle arıların nektar topladığı bitkileri alıyoruz. Bunların laboratuvar ortamında teşhisini yapıyoruz. Arıcıların çok yoğun faaliyet gösterdikleri Guharan ve Çemikari Yaylası ile Kovanağzı gibi bölgeleri gezerek buradaki arıcıları ziyaret ettik. Bu projenin asıl amacı, arıcıların faaliyet gösterdiği yerlerdeki bütün bitkileri olabildiğince teşhis etmek."

SİÜ Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devran Coşkun da polen atlasının hazırlanmasıyla Pervari balının botanik kökeninin ortaya konulacağını anlattı.

Çalışmada balın botanik kökeninin belirlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları ifade etti:

"Analizler ile polen atlasının çıkartılması ve polen analizinin yapılması, Pervari balının coğrafi işaretinin daha sağlam bir hale getirilmesi, satış ve pazarlamayla ilgili stratejilerin daha doğru geliştirilmesi açısından oldukça önemli. İlimizin zengin floristik yapısı ve iklimsel özelliklerinden dolayı sadece bal ürünleri değil arıların ürettiği polen, propolis, arı sütü ve apilarnil gibi maddelerin de değerliliği bu araştırmaların öncülüğünde belirlenmekte. Araştırmalarla Pervari balı özelinde fiyatlandırma, satış stratejilerinin belirlenmesi ve coğrafi işaret oldukça önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Mehmet Fidan, Pervari, Kalite, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pervari Balı için Polen Atlası Hazırlanıyor - Son Dakika

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