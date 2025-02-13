Pervin Buldan'dan Demirtaş ve Mızraklı'ya Ziyaret - Son Dakika
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Pervin Buldan'dan Demirtaş ve Mızraklı'ya Ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ederek çözüm arayışları hakkında bilgi verdi ve görüşlerini aldı.

13.02.2025 16:24  Güncelleme: 17:04
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(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Buldan'ın çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirdiği, bir kez daha görüş ve önerilerini aldığı ifade edildi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Buldan'ın çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirdiği belirtilerek bir kez daha görüş ve önerilerinin alındığı kaydedildi.

Görüşmede, Demirtaş ve Mızraklı'nın bütün güçleriyle sürece destek vermeye devam edecekleri, selam ve sevgilerini ilettikleri ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Pervin Buldan'dan Demirtaş ve Mızraklı'ya Ziyaret - Son Dakika

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