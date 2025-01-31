Pervin Buldan'dan Leyla Güven Ziyareti

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(ANKARA) - DEM Parti, İmralı Heyeti'nden DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ve diğer kadın siyasetçileri ziyaret ettiğini bildirdi.

DEM Parti Basın Bürosu, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan'ın Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven ve diğer kadın siyasetçileri ziyaret ettiğini açıkladı. Görüşmede Buldan'ın İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan son ziyaret hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, tutuklu kadın siyasetçilerin önerilerinin de alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Güven'in Sincan'da tutuklu bulunan tüm kadın siyasetçilerin Öcalan'ın geliştireceği çözüm perspektifinin arkasında olduğunu ve çözüm iradesine sahip çıkacaklarını aktardığı, ayrıca kadın siyasetçilerin selamlarını da ilettiği bildirildi.