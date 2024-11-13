Peskov: ABD'nin Polonya'daki Hava Savunma Planı Engel - Son Dakika
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Peskov: ABD'nin Polonya'daki Hava Savunma Planı Engel

Kremlin, ABD'nin Polonya'daki hava savunma sistemlerine karşı önlem alınacağını açıkladı.

13.11.2024 14:48
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eşitliğin sağlanması amacıyla ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesine karşı önlem alacaklarını belirterek, "Bu, askeri potansiyelimizi engelleme girişiminden başka bir şey değil." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesini değerlendiren Peskov, bunun, Rusya'nın askeri potansiyelini engelleme planı olduğunu ve buna karşı önlem alacaklarını kaydetti.

Peskov, "Bu yöndeki planlar uygulanmaya devam ediyor. Bu, ABD'nin askeri altyapısını Avrupa topraklarında sınırlarımıza doğru güçlendirmesi. Bu, askeri potansiyelimizi engelleme girişiminden başka bir şey değil. Elbette bu, eşitliğin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan'ın, Rusya'nın arabuluculuk rolü üstleneceği bir ateşkes anlaşması imzalamaya yakın olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, ateşkesin sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Sözcü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" sürdürerek, Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peskov: ABD'nin Polonya'daki Hava Savunma Planı Engel - Son Dakika

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