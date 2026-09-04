Peskov: Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'daki füze tesisleri meşru hedef olacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimi planlarına ilişkin, bu tesislerin Rus Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini ve Ukraynalıların başının ağrıyacağını söyledi. Peskov ayrıca Ukrayna krizinin çözümü için şu an zemin bulunmadığını ancak temasların sürdüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimiyle ilgili planlarına ilişkin, "Ukrayna topraklarındaki bu tür tesisler, Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedef haline gelecek. Ukraynalıların başı ağrıyacak." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimiyle ilgili planlarını değerlendiren Peskov, bu konudaki gelişmeleri takip ettiklerini söyleyerek, "Ukrayna topraklarındaki bu tür tesisler, Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedef haline gelecek. Ukraynalıların başı ağrıyacak." ifadelerini kullandı.
Ukrayna krizinin çözümünde şu anda herhangi bir zeminin bulunmadığını belirten Peskov, bu yöndeki çalışmaların ve temasların sürdüğünü kaydetti.
Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in ziyaretiyle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.
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