Peskov: Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'daki füze tesisleri meşru hedef olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimiyle ilgili planlarına ilişkin, "Ukrayna topraklarındaki bu tür tesisler, Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedef haline gelecek. Ukraynalıların başı ağrıyacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimiyle ilgili planlarını değerlendiren Peskov, bu konudaki gelişmeleri takip ettiklerini söyleyerek, "Ukrayna topraklarındaki bu tür tesisler, Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedef haline gelecek. Ukraynalıların başı ağrıyacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinin çözümünde şu anda herhangi bir zeminin bulunmadığını belirten Peskov, bu yöndeki çalışmaların ve temasların sürdüğünü kaydetti.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in ziyaretiyle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.