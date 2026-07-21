Peskov'dan NATO'ya Şiddetli Tepki - Son Dakika
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Peskov'dan NATO'ya Şiddetli Tepki

21.07.2026 14:29
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Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna'ya yerleşmesine izin veremeyeceklerini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu tür eylemlere izin veremeyiz." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya NATO askerlerini konuşlandırmayı planladığını iddia eden Peskov, "Bu, kabul edilemez. Bu tür eylemlere izin veremeyiz. Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin konuşlandırılmasına izin verilmemesi için özel askeri operasyonu yürütüyoruz." diye konuştu.

Peskov, "Kremlin, İngiltere'de yeni Başbakan Andy Burnham'ın göreve başlamasının ardından ikili ilişkilerin iyileşmesini bekliyor mu?" sorusunu "Böyle bir umudumuz yok. Kendisiyle temaslar planlanmıyor." şeklinde cevapladı.

İngiltere Savunma Bakanlığının "Rusya'ya ait bir askeri geminin İngiltere'nin güney kıyıları açıklarında gerçek mühimmatla tatbikat yaptığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rus ordusunun tatbikatları uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde yaptığını dile getirdi.

"Hindistan'a Ukrayna konusundaki pozisyonumuzu izah ediyoruz"

Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vladimir Ladanov'un, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yönelik saldırıda, 4 Hint denizcinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Hindistan Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Hindistan tarafıyla temasları sürdürdüklerini aktardı.

Dmitriy Peskov, "Hindistan'a Ukrayna konusundaki pozisyonumuzu, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kiev yönetimi için silah sevkiyatı yapan gemilere saldırılar düzenlediğini ve düzenlemeye devam edeceğini izah ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kiev yönetimi, sivil unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ediyor"

Ukrayna'nın, insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği Rusya'nın e-ticaret platformu Wildberries'in ordu için sevkiyatlar yaptığı yönündeki iddiasını yalanlayan Peskov, "Kiev yönetimi, sivil unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu, Kiev yönetiminin terörist özünü gösteriyor. Durum, Wildberries ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayıplara uğramasından dolayı basit değil. Rus hükümeti, bu konuyla ilgileniyor." dedi.

Sözcü Peskov, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği iddiasına ilişkin ise "Bu bilgiye sahip değilim. Bu tür ziyaretler, genellikle gizli şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle konuyla ilgili bir şeyler söyleyemem." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peskov'dan NATO'ya Şiddetli Tepki - Son Dakika

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