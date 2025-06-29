Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir - Son Dakika
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Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Kremlin\'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
29.06.2025 19:11
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'da iktidar değişikliğiyle ilgili açıklamalarını eleştirerek, başka ülkelerin bu konuları tartışmaması gerektiğini belirtti. Peskov açıklamasında "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'da iktidar değişikliğiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." dedi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar varılan ateşkes anlaşmasının ardından sona erdi. Ancak çatışmalara yönelik tartışmalar sürüyor.

RUSYA'DAN KRİTİK UYARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kritik mesajlar verdi. Sözcü Peskov, İsrail'in İran'da iktidarın değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

MACRON'A YANIT

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, " Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketinin, Rusya'nın müzakere masasına oturmasını sağlayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ancak mantık ve argümanlar itebilir. Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız." şeklinde konuştu.


Kaynak: AA

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