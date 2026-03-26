Peskov: Kiev, AB'yi Tehdit İçin Kullanıyor

26.03.2026 14:02
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev yönetiminin boru hatlarını şantaj aracı olarak kullandığını savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini tehdit etmek için petrol ve doğal gaz boru hatlarını silah olarak kullandığını savundu.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

New York Times'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubatta barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ancak ABD'nin İran'a saldırmasıyla durumun değiştiği" yönündeki iddiasını değerlendiren Peskov, bunun gerçeğe dayalı olmadığını belirtti.

Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında daha önce üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Üçlü müzakerelerde uzlaşma konusunda bazı ilerlemeler kaydedildi ancak Rus tarafı için kritik öneme sahip temel konularda henüz mutabık kalınmadı. Bu konuların arasında toprak sorunu, bununla ilgili herhangi bir gelişme yok. Bu, Rusya'nın müzakerelere olan ilgisini kaybettiği anlamına gelmiyor. Tam tersi, müzakerelere açığız. Amerikalılarla temas halindeyiz. Koşullar elverişli olduğunda bir sonraki müzakere turunun yapılacağını umuyoruz."

"Kiev, suç içerikli eylemlerinde AB ve NATO'yu gizlice kullanıyor olabilir"

Ukrayna'nın petrol boru hatlarına yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Peskov, "Kiev yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ve diğer devletleri tehdit etmek ve şantaj yapmak için petrol ve doğal gaz boru hatlarını silah olarak kullanıyor. Kiev, suç içerikli eylemlerinde AB ve NATO ülkelerini de gizlice kullanıyor olabilir." diye konuştu.

Peskov, AB'nin buna sessiz kalmasının şaşırtıcı olduğunu, Rusya'nın ilgili kurumlarının durumu dikkatle takip ettiklerini ve buna karşı gerekli önlemleri aldıklarını dile getirerek, "Kiev yönetiminin, terör saldırılarını düzenleme potansiyelini aza indirmek için (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz." dedi.

Rus milletvekillerinin, ABD'yi ziyaret etmesine ilişkin Peskov, "Bu, çok gerekli bir diyalog. Bu tür adımların, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını umuyoruz." görüşünü paylaştı.

Sözcü Peskov, "Rusya'nın, İran'a İHA sevk etmeye başladığı" yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

