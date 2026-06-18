Peters, Filistin Protestolarıyla Yüzleşti

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, parlamentoda katıldığı komite oturumunda Filistin destekçisi protestocuların tepkisiyle karşılaştı.

Radio New Zealand'ın haberine göre Bakan Peters, parlamentoda düzenlenen Dış İlişkiler, Savunma ve Ticaret Komitesinin oturumu kapsamında hükümetin Gazze politikasına ilişkin soruları yanıtladı.

Peters'ın konuşması, Filistin destekçilerinin protestosuyla kesintiye uğradı.

İsrail tarafından gözaltına alınan ve kötü muameleye maruz kalan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Hahona Ormsby, Peters'a hükümetin dış politikasının Yeni Zelanda'nın mı yoksa İsrail'in mi çıkarlarına hizmet ettiğini sordu.

Peters'a Yeni Zelanda'nın İsrail'e yaptırım uygulayıp uygulamayacağını ve filodakilere yönelik muamele konusunda soruşturma açıp açmayacağını da soran Ormsby, "Winston, sence sizin politikalarınız Yeni Zelanda'yı mı önceliyor yoksa İsrail'i mi?" ifadesini kullandı.

Protestonun ardından Ormsby ile beraberindekiler salondan çıkarıldı.

Peters, daha sonra basına yaptığı açıklamada, yaşananları parlamenter usullerin "kötüye kullanılması" olarak nitelendirdi.