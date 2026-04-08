Petro'dan ABD-İran Ateşkesi Yorumu

08.04.2026 22:01
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasına değindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararı yerinde bulduğuna işaret eden Petro, "İnsanoğlu asla bir medeniyeti yok edemez, hatta onu ortadan kaldırmaktan söz bile edemez. Dün, Amerikan bayrağının bir ulus olarak kuruluşundaki anlamını hatırlattım, orada insanlığın temeli olan çeşitliliğe saygı onurlandırılır." ifadesini kullandı.

Petro, ABD-İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, "İran üzerindeki her türlü baskıyı sona erdirin. İran İslam Cumhuriyeti'nden ve Cumhurbaşkanı'ndan (Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan), Orta Doğu'daki silahlı çatışmayı sona erdirmek için barış görüşmelerini yeniden başlatmayı kabul etmelerini talep ediyorum." açıklamasında bulundu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
