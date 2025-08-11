Petro'dan ABD'ye Askeri Operasyon Uyarısı

BOGOTA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Latin Amerika ülkelerine, ABD'nin bölgedeki uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla düzenleyebileceği olası askeri operasyonlara karşı bölgesel egemenliği koruma çağrısında bulundu.

Petro pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölgedeki kardeş ülkeler tarafından onaylanmayan her türlü askeri operasyon, Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik bir saldırıdır ve özgürlük ilkemizle tamamen zıt bir durum teşkil eder" uyarısında bulundu.

New York Times'ta cuma günü yayımlanan bir haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'a Latin Amerika'daki uyuşturucu kartellerine karşı askeri operasyonlar yürütme yetkisi veren başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirilmişti.

Kolombiya Silahlı Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla orduya ülkenin özgürlüğünü yabancı saldırılara karşı savunma emri verdiğini kaydeden Petro, Venezuela halkına da bu yönde güçlü destek verdiklerini söyledi.

Venezuela Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele çabalarını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti istikrarsızlaştırmada bahane olarak kullanıldığını belirterek bu girişimleri reddeden bir video yayımlamıştı. Söz konusu video hakkında değerlendirmelerde bulunan Petro, iki ülkenin de söz konusu sorunla mücadele için birlikte çalışması çağrısında bulundu.

Cumartesi günü X üzerinden yaptığı açıklamada uyuşturucu kaçakçılığı örgütleriyle mücadeleyi güçlendirme konusunda ABD ve diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Petro, ulusal egemenliğe saygı gösterilerek yürütülmesi şartıyla bu mücadelede uyuşturucu baronlarının mali kaynaklarına el koyma ve bu kaynaklara darbe indirilmesi gibi önlemlere başvurulabileceğini belirtti.