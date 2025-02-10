Petro'dan Bakanlara İstifa Talebi - Son Dakika
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Petro'dan Bakanlara İstifa Talebi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, tartışmalı kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifasını istedi.

10.02.2025 05:46
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, canlı yayınlanan bir kabine toplantısında yaşanan tartışmanın ardından tüm bakanların istifasını talep etti.

Petro, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada yalnızca kabinedeki bakanlardan değil, aynı zamanda üst düzey bürokratlardan da istifalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bakanların ve idari daire müdürlerinin resmi istifasını talep ettim. Halkın emrettiği programa daha fazla uyum sağlamak için kabinede bazı değişiklikler olacak. Tamamen programın yerine getirilmesine odaklanacağım." ifadelerini kullandı.

Petro'nun bu çağrısından önce Kültür Bakanı Juan David Correa ile Çevre Bakanı Susana Muhamad görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Canlı yayındaki tartışma

Televizyondan 5 Şubat'ta canlı yayınlanan kabine toplantısında, yeni Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, eski büyükelçi Armando Benedetti ve Çevre Bakanı Susana Muhamad arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez, Sarabia'yı eleştirerek, "Laura Sarabia'nın bu hükümette, bize ve bana karşı tutumunu beğenmiyorum. Ona 'Bana saygı duy, ben cumhurbaşkanı yardımcısıyım' demek zorunda kaldım. (Petro'yu kastederek) Aldığınız kararı desteklemesem de cumhurbaşkanı olduğunuz kararınıza saygı duyuyorum." diye konuşmuştu.

Sarabia ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her bakanın bir sorumluluğu vardır ve bakanlar kurulu, Kolombiya halkının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını belirleyen organdır. Bugün bunu başaramadık ve bu alanı bulanıklaştırdık. Bu gece düşünmemiz gereken bir gece." açıklamasında bulunmuştu.

Petro, ise bakanlara tepki göstererek revizyon sinyali vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Petro'dan Bakanlara İstifa Talebi - Son Dakika

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