Petro'dan Blackcore İddiası - Son Dakika
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Petro'dan Blackcore İddiası

10.07.2026 19:45
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Blackcore firmasının seçim manipülasyonu yaptığını öne sürdü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail merkezli "Blackcore" adlı siber güvenlik firmasının kendisini ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda'yı hedef alan bir manipülasyon yaptığını öne sürdü.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu firmanın, Kolombiya seçmeninin iradesini manipüle etmek amacıyla kendisini ve partisinin adayını hedef aldığını iddia etti.

Kolombiya'da 21 Haziran'daki ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna değinen Petro, "Ivan ve benim hakkımda milyonlarca yalanla Kolombiya seçmeninin bilincini manipüle etmek için 500 bin sahte hesap (profil) yerleştiren İsrailli şirket 'Blackcore'." ifadesini kullandı.

Petro 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrailli özel bir şirketin seçimlerdeki rolüne işaret ederek şunları kaydetmişti:

"Bautista kardeşlere bu şaibeli algoritmaları ve diğer destekleri sağlayan şirket, 'Black Cube' adındaki İsrailli bir özel istihbarat şirketidir. 'Balart' ise Abelardo'nun (seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella) oldukça lekeli olan imajını temizlemek için kendisine milyonlarca dolar ödenen ve Trump'ı, Abelardo'yu desteklemeye ikna etmekle görevlendirilen lobicilik şirketidir."

"Blackcore"

Yerel ve uluslararası basındaki haberlerde, Petro'nun "Blackcore" olarak ifade ettiği yapının, daha önce de seçimlere müdahale etmekle suçlanan ve eski İsrail istihbaratçıları tarafından kurulan özel siber istihbarat firması 'Black Cube' olduğu belirtildi.

Firma, birçok ülkede siyasi manipülasyonlar, siber operasyonlar ve dinleme skandalları ile anılıyor.

Fransa'da yerel seçimlerde Filistin destekçisi adaylar hakkında dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan İsrailli Blackcore firmasının, Angola, Togo, İskoçya seçimleri ve New York'taki 2025 belediye seçimleri gibi diğer ülkeler veya bölgelerde yabancı dijital müdahale operasyonları yürütmek için de kullanıldığı iddia edilmişti.

Espriella, görevi 7 Ağustos'ta devralacak

Kolombiya'da Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan edilen Abelardo de la Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini almıştı.

Petro, cumhurbaşkanı seçimini sağcı Espriella'nın az farkla kazanmasının ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etmişti.

Espriella, İsrail ile ilişkileri "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlendirme sözü vermişti.

Kaynak: AA

Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Blackcore İddiası - Son Dakika

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