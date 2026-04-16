Petro\'dan Meloni\'ye Savunma Anlaşması Teşekkürü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını açıklayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kararını memnuniyetle karşıladı.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenme işlemini askıya alan Meloni'yi tebrik etti.

Meloni'nin kararının Avrupa Birliği'ne (AB) örnek olması gerektiğini ifade eden Petro, şunları kaydetti:

"İtalya Başbakanı, İsrail ile yapılan anlaşmaları askıya alma kararı aldı. Bu kararını alkışlıyorum ve Orta Doğu'daki saldırganlığın gücünü kırmak için tüm Avrupa ile Latin Amerika tarafından takip edilmesi gerektiğini öneriyorum. Barışa yol açan şey medeniyetler arası diyalogdur, medeniyetlere karşı fırlatılan füzeler ise sadece insanlığın sonunu getirir."

İtalya Başbakanı Meloni, mevcut durumu göz önünde bulundurarak, 14 Nisan'da İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını bildirmişti.