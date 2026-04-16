Petro'dan Meloni'ye Savunma Anlaşması Teşekkürü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petro'dan Meloni'ye Savunma Anlaşması Teşekkürü

16.04.2026 05:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Meloni'nin İsrail ile savunma anlaşmasını askıya almasını destekledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını açıklayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kararını memnuniyetle karşıladı.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenme işlemini askıya alan Meloni'yi tebrik etti.

Meloni'nin kararının Avrupa Birliği'ne (AB) örnek olması gerektiğini ifade eden Petro, şunları kaydetti:

"İtalya Başbakanı, İsrail ile yapılan anlaşmaları askıya alma kararı aldı. Bu kararını alkışlıyorum ve Orta Doğu'daki saldırganlığın gücünü kırmak için tüm Avrupa ile Latin Amerika tarafından takip edilmesi gerektiğini öneriyorum. Barışa yol açan şey medeniyetler arası diyalogdur, medeniyetlere karşı fırlatılan füzeler ise sadece insanlığın sonunu getirir."

İtalya Başbakanı Meloni, mevcut durumu göz önünde bulundurarak, 14 Nisan'da İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Kolombiya, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 06:25:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.