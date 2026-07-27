Petro'dan Rubio'ya UCM Suçlaması - Son Dakika
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Petro'dan Rubio'ya UCM Suçlaması

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Rubio'yu UCM'nin itibarını zedelemekle suçladı ve eleştirilerde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) itibarını zedelemekle suçladı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, UCM'nin, faşizme karşı verilen ve milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği mücadelelerin ardından insanlığın ulaştığı hukuki birikimin "zirvesi" olduğunu belirtti.

Rubio'nun açıklamalarıyla UCM'nin itibarını zedelediğini öne süren Petro, şunları kaydetti:

"UCM'yi yok etmek barbarlığa kapı aralamaktır. Marco Rubio bunun ulusal egemenliği kurtarmak adına yapıldığını söyleyerek hata etmektedir. Aynı Rubio, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gibi soykırımcılar ve uyuşturucu kaçakçılarının yardımıyla Kolombiya'nın başına bir ABD vatandaşını getirerek (seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella) Kolombiya'nın ulusal egemenliğini ihlal etmiştir. Barbarlığı durduracak tek şey, insanlık halklarının birliği ve uluslararası hukuktur."

Petro, UCM'nin kökenlerinin Nazilere karşı kurulan Nürnberg Mahkemesine ve ABD'nin bu süreçteki rolüne dayandığını savunarak, Washington yönetiminin bugün UCM'ye yönelik tutumunun geçmişteki yaklaşımıyla çeliştiğini, soykırım suçlarının cezasız kalmasını sağlamak ve sivil halka yönelik ihlallerin önünü açmak amacıyla UCM yargıçlarını hedef aldığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Petro, paylaşımında İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da yer aldığı ve UCM'yi hedef alan bir videoya da yer verdi.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Rubio'ya UCM Suçlaması - Son Dakika

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