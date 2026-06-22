Petro'dan Seçim Sonuçlarına İtiraz - Son Dakika
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Petro'dan Seçim Sonuçlarına İtiraz

22.06.2026 23:25
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, sağcı Espriella'nın zaferine itiraz etti ve resmi sayımın önemini vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, cumhurbaşkanı seçimini sağcı Abelardo de la Espriella'nın az farkla kazanmasının ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etti.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, tüm demokrat avukatları, ülke genelindeki resmi sayım sonuçlarını takip etmeye çağırdı.

İktidar partisinin solcu adayı Ivan Cepeda'nın, sağcı Espriella'ya karşı yüzde 0,3'le kaybettiğini hatırlatan Petro, "33 binden fazla masaya halihazırda itiraz edilmiş durumda. ABD'deki masalara ve ön sayım ile resmi sayım bilgisayar sistemine hizmet veren sunucuların IP adresi değişikliğinden etkilenen tüm masalara itiraz edilmelidir." ifadesini kullandı.

Petro, "ulusal uzlaşı" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bugün çatışma bekleyen faşist gruplar var, onlara istediklerini vermeyelim; öldürmek için şiddeti başlatmak istiyorlar. Biz, uzun soluklu bir projeyiz ve bazen halkın diğer kesiminin kendi yaşamlarında anlık yanılgılarını bizzat tecrübe etmesini beklemek gerekir. Abelardo'nun kampanya sürecinde ortaya koyduğu şeyler tamamen yanlıştır ve tüm Kolombiya'ya zarar verecektir. Eğer resmi sayımların ardından Abelardo gerçekten yeni cumhurbaşkanı olursa, elde edilen ve yürürlükteki reformları geri götürerek büyük bir hata yapacaktır."

Resmi sonuçların gerçeği ortaya çıkaracağını vurgulayan Petro, "Cepeda, benim aldığım oy oranının üzerine çıktı. Dolayısıyla sosyal adalet projesi, 1 milyondan fazla yeni insanı kendine çekti. Hükümetimin, ülke için bıraktığı bilanço, gerçekten insan odaklı düşünülmüş bir değişimdir. Kolombiya'nın iç kesimlerinde projemize karşı oy kullanan tüm insanlar, projemizden ekonomik ve sosyal olarak faydalanmışlardır." açıklamasında bulundu.

Espriella, oyların yüzde 49,66'sını, Cepeda yüzde 48,70'ini aldı

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,99'u açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella, oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini aldı.

Petro, sonuçları tanımamıştı

Cumhurbaşkanı Petro ise sosyal medyadaki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben, yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."

Kaynak: AA

Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Seçim Sonuçlarına İtiraz - Son Dakika

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