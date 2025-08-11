Petro'dan Trump'a Uyarı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede uyuşturucu kartellerine karşı askeri operasyon izni içeren gizli emrinin basına yansımasının ardından uyarıda bulundu.

Petro, Trump'ın Latin Amerika kökenli yabancı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için gizlice talimat verdiği iddialarına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Kolombiya silahlı kuvvetleri komutanı olarak verdiğim talimatı kamuoyuna duyuruyorum. Kolombiya ve Venezuela aynı halk, aynı bayrak, aynı tarihtir." ifadesini kullandı.

ABD ordusunun muhtemel bir operasyonuna dikkati çeken Petro, şunları kaydetti:

"Kardeş ülkelerin onayını almayan herhangi bir askeri operasyon, Latin Amerika ve Karayipler'e karşı bir saldırıdır. Bu, özgürlük ilkemize temel bir çelişkidir. 'Özgürlük ya da ölüm!' diye haykırdı Bolivar (5 Latin Amerika ülkesinin özgürlük kahramanı Simon Bolivar) ve halk ayaklandı."

Trump'ın, orduya gizlice "yabancı kartellerle mücadele" emri verdiği iddiası

ABD Başkanı Trump'ın, Pentagon'a, Latin Amerika kökenli yabancı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için gizlice talimat verdiği iddia edilmişti.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın orduyu kartellerle mücadelede daha etkin kullanmak istediğine vurgu yapılmıştı.

Haberde, eskiden kolluk kuvvetlerinin görevi olarak bilinen kartellerle mücadele konusunda Trump'ın artık Amerikan ordusunu daha aktif şekilde kullanmak üzere gizlice emir verdiği belirtilmişti.

Söz konusu talimatın, ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede Amerikan ordusunun askeri güç kullanmasını mümkün hale getireceği kaydedilmişti.