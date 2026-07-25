Petro'dan Yemin Törenine Askeri Garnizon Yasağı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yemin töreninin herhangi bir askeri garnizonda düzenlenmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Başkent Bogota'daki Bolivar Müzesi'nde konuşan Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella'nın yemin törenini askeri bir garnizonda düzenleme ısrarını eleştirdi.

Petro'nun konuşmasından önce, Cumhurbaşkanı Sarayı Casa de Narino'dan, Bolivar Müzesi'ne kadar sembolik bir yürüyüş düzenlendi.

Özgürlük Kahramanı Simon Bolivar'ın kılıcını askeri törenle müzeye teslim eden Petro,"Bolivar'ın kılıcı faşizmin değil, Cumhuriyetin, özgürlüklerin ve hakların hizmetinde olmalıdır. Bolivar'ın kılıcı cumhuriyeti korumak üzere burada sergilenmeli." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, Espriella'yı hedef alarak, şunları söyledi:

"Kolombiya'da hiçbir sivil makamın göreve başlama töreni için herhangi bir askeri garnizon veya tesis hazırlamasına izin vermiyorum. Ne Ordu, ne Deniz Kuvvetleri ne de Ulusal Polis, sivillerin göreve başlama törenleri için askeri tesislerde tek bir sandalye bile hazırlamamalı, tek bir alan dahi tahsis etmemelidir."

Espriella, 7 Ağustos'taki yemin töreninin Cauca yönetim bölgesindeki Popayan kentinde bulunan bir askeri garnizonda yapılmasını istediğini açıklamış ve hükümetin itirazına rağmen bu kararından vazgeçmeyeceğini defalarca dile getirmişti.

Senato onayı

Söz konusu vaadin hayata geçirilebilmesi için Anayasa'da öngörülen bazı usullerin yerine getirilmesi gerekiyor. Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı Kongre huzurunda göreve başlıyor.

Törenin Bogota'daki geleneksel mekanı dışında yapılabilmesi ise Kongre'nin onayına bağlı.

Senato, 22 Temmuz'da yaptığı oylamada cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninin Cauca yönetim bölgesinde düzenlenmesini 32'ye karşı 55 oyla kabul etmişti.

Ancak oturum, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle kapatıldığı için törenin tam olarak nerede yapılacağı netleşmemişti.

Teklif, göreve başlama töreninin tarihte ilk kez Kongre Binası dışına taşınmasını ve silahlı çatışmalardan en fazla etkilenen, yasa dışı silahlı grupların etkin olduğu Cauca yönetim bölgesinde düzenlenmesini öngörüyordu.

Petro, görev süresinin son anına kadar Silahlı Kuvvetlerin başkomutanı olduğunu hatırlatmış, görevi devredene kadar yemin töreni için askeri tesislerin kullanılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Seçimi az farkla iktidar partisinin adayı sol görüşlü Ivan Cepeda'nın önünde tamamlayan sağcı Espriella, 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak.