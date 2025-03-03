Petro'dan Zelenskiy'ye Eleştiri

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirerek, "Zelenskiy, Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı." ifadesini kullandı.

Petro, sosyal medya platformu X hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Zelenskiy'nin Batı tarafından yalnız bırakıldığını savunan Petro, "Zelenskiy, Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı. Kendi silahlarını kullanan Rusya tarafından silahsız bırakıldı. Bu durumda Zelenskiy, politikasını değiştirmeli ve Slav halkları arasındaki birliği sağlamaya çalışmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, taraflar arasında diyalog çağrısında bulunarak, "21. yüzyılın savaşları, fosil ekonomisinin savaşlarıdır. Zelenskiy, Vladimir Putin ile doğrudan, herhangi bir aracı olmadan konuşmalı ve Slav dünyasında siyasi ve ekonomik bir barış anlaşmasını dünyaya açık hale getirmelidir." ifadelerini kullandı.