Petro, Görev Süresini Tamamlayıp Ayrıldı - Son Dakika
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Petro, Görev Süresini Tamamlayıp Ayrıldı

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Petro, seçim sonuçlarını tanımayan de la Espriella'ya devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldı.

Kolombiya'da 4 yıllık görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'daki seçimleri kazanan ve zaferini tanımadığını belirttiği seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya görevi devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldı.

Petro, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'nun merdivenlerinde, beyaz kıyafetler içinde ve küçük kızı Antonella'nın elini tutarak konuşma yaptı.

Ekibine, ailesine ve Kolombiyalılara teşekkür eden, Petro, şunları söyledi:

"Sonsuza dek hoşçakalın. Özgürlük ve yaşam. Her zaman, her zaman ve her zaman. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim; beni koruduğunuz için askerlere teşekkür ederim. Bence sizler, ben göreve başladığım zamankinden daha iyi bir durumda ayrılıyorsunuz. O halde yaşasın özgür Kolombiya!"

Cumhurbaşkanı Petro, kabine ekibiyle Casa de Narino bahçesinde düzenlenen askeri törenle uğurlandı.

"Görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok"

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Petro, şunları kaydetti:

"Benim Casa de Narino'da kalacağımı ve Cumhuriyet Kongresi'ni kapatacağımı söylediler. Şimdi o saraydan ayrılıyorum; Cumhuriyet Kongresi'ni kapatan ise başkası oldu ve görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok. (Abelardo de la Espriella)."

Bu arada, iktidardaki Tarihsel İttifak'tan bazı isimlerin, sağcı Espriella'nın seçim zaferini tanımaması ve seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddiaları nedeniyle ülkenin Baranquilla kentinde düzenlenen protestoya katıldığı belirtildi.

İktidar partisinin adayı Senatör Ivan Cepeda'nın da gösteriye destek vermek amacıyla Barranquilla'da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

De la Espriella, cumhurbaşkanlığı sarayını müzeye dönüştürecek

De la Espriella ise daha önce yaptığı açıklamada, müzeye dönüştürmeyi planladığı Casa de Narino'ya (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) gitmeyeceğini, yönetimi başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden sürdüreceğini açıklamıştı.

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu kazanan de la Espriella, yoğun güvenlik önlemleri altında ülkenin 3. büyük kenti Cali'de yemin ederek göreve başlayacak.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro, Görev Süresini Tamamlayıp Ayrıldı - Son Dakika

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