Petro: Trump, Netanyahu'nun etkisiyle yıkıcı bir savaşa sürükleniyor - Son Dakika
Petro: Trump, Netanyahu'nun etkisiyle yıkıcı bir savaşa sürükleniyor

17.04.2026 20:06
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ın Netanyahu'nun etkisiyle insanlık için yıkıcı bir savaş riskine girdiğini belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in etkisiyle insanlık açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir savaşın içine sürüklendiğini öne sürdü.

Petro, İspanya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında RTVE ve İspanyol haber ajansı EFE'ye değerlendirmelerde bulundu.

Petro, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürüklemesiyle insanlık için yıkıcı olan bir savaşa sürüklendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir Cumhurbaşkanı olarak bugün dünyada yaşanan adaletsizlikler karşısında sesimi yükseltmeye çalışıyorum. Tıpkı Gazze'deki soykırıma karşı çıkmak gibi. Başkan Trump, çevresini saran yankı odaları ve önyargılar nedeniyle, Netanyahu'nun sürüklemesiyle insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir blokta yer alıyor."

Netanyahu'nun ABD yönetimi içinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu ileri süren Petro, İsrail Başbakanı'nın hükümet içinde Trump'tan daha etkili destekçilere sahip olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da eleştiren Petro, "Trump o ofiste (Oval Ofis) kendisinden kopuk, her biri farklı bir ajandaya sahip olan ve birbiriyle rekabet eden kişilerin oluşturduğu balonlarla kuşatılmış halde yaşıyor. En sorunlu ajandayı ise siyonist köktenciliğin etkisi altındaki Marco Rubio'da gördüm." ifadesini kullandı.

Petro, Avrupa'da yabancı düşmanlığının yeniden yükseldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Çeşitlilik bir zenginlik kaynağıdır. Günümüzde ise yabancı düşmanlığı ve ırk temelli nefret üzerinden seçim kazanılmaya çalışılıyor. Bu nefret, belirli bir yabancıya değil, doğrudan ten rengine yöneliktir. İşte bunun adı Hitler'dir. Bu, Hitler'in kendisidir. İspanya'nın tutumunun Avrupa için öncü nitelikte olduğunu düşünüyorum. İran'a yapılanların uluslararası hukuku çiğneyen bir saldırı olduğu gerçeğiyle yüzleşilmeli. Ayrıca göçün, Hitler'in Yahudiler için söylediğinin aksine Avrupa'yı fakirleştiren değil, zenginleştiren bir unsur olduğunu kabul etmek gerekir."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petro: Trump, Netanyahu'nun etkisiyle yıkıcı bir savaşa sürükleniyor - Son Dakika

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Çiftçi’den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz Çiftçi'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturması Sağlık Bakanlığı’ndan “hastane kayıtlarının silindiği“ iddialarına soruşturma
Gülistan Doku soruşturması! Sağlık Bakanlığı'ndan "hastane kayıtlarının silindiği" iddialarına soruşturma
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
SON DAKİKA: Petro: Trump, Netanyahu'nun etkisiyle yıkıcı bir savaşa sürükleniyor - Son Dakika
