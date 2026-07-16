Petro, Trump'tan Açıklama Talep Etti - Son Dakika
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Petro, Trump'tan Açıklama Talep Etti

16.07.2026 09:16
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ICE'in açtığı ateş sonucu ölen Kolombiyalı için Trump'tan açıklama istedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Maine eyaletinde hafta sonu Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Kolombiya vatandaşıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama talep etti.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, 26 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian Duran Guerrero'nun ICE ekiplerinin açtığı ateş sonucu ölümüyle ilgili Trump'a çağrıda bulundu.

Trump'tan Kolombiya halkına yönelik açıklama yapmasını isteyen Petro, şunları kaydetti:

"Kendisini haklardan yoksun ve değersiz gören bir zihniyet nedeniyle öldürüldü. Maine'de yaşananlar, Kolombiyalı ve Latin Amerikalı bir gencin ABD hükümeti eliyle öldürülmesidir. Cinayetin sorumlularının hesap vermesi için Kolombiya'nın ABD'deki diplomatik temsilcilerinin en kısa sürede hukuki girişimlerde bulunmasını bekliyorum."

Öte yandan Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Guerrero'nun ICE ajanlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili ABD makamlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

Açıklamada, 3 yaşındaki kızıyla aracında bulunduğu sırada vurularak yaşamını yitiren gencin ailesi ve yakınlarına taziye mesajı iletilirken, olay kınandı.

Kolombiya'nın Washington Büyükelçiliği ile Boston Başkonsolosluğunun "yerel yetkililer ve vatandaşın ailesiyle irtibat halinde olduğu" belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, bu üzücü olayın koşullarının hızlı ve kapsamlı şekilde aydınlatılması amacıyla ilgili ABD'li yetkili makamlara çağrıda bulunmakta ve gerekli soruşturmaların yürütülmesini talep etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bir haftada 2 kişi vurulmuştu

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı yine ICE ekiplerince vurulması sonrası yaşamını yitirmişti.

Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az dokuz vakadan biri olmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro, Trump'tan Açıklama Talep Etti - Son Dakika

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