Petrol Atıklarından Benzin ve Mazot Üretimi - Son Dakika
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Petrol Atıklarından Benzin ve Mazot Üretimi

Malatya'da yapılan araştırma ile ağır petrol atıkları, benzin ve dizel gibi değerli ürünlere dönüştürüldü.

18.10.2024 20:53
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Petrol rafinerisi atığından benzin ve mazot üretmeyi başardılar

MALATYA - Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaca ile öğrencisi Mohamad Frih Alhasan Alweis ağır vakum gaz yağından yüzde 80'inin üzerinde dönüşüm sağlayarak benzin ve dizel gibi ekonomik değeri yüksek olan daha hafif ürünler elde etmeyi başardı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaca ve yüksek lisans öğrencisi Mohamad Frih Alhasan Alweis 3 yıl süren bir araştırmanın ardından petrol endüstrisine yönelik önemli katkı sağlayacak bir çalışmaya imza attı.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş Kırıkkale Rafinerisi'nden temin edilen HVGO numuneleri üzerinde deneysel çalışmalar gerçekleştiren Prof. Dr. Karaca ve Alweis, yenilikçi bir yöntemle petrol rafinerisinin en ağır fraksiyonlarından biri olan ve oda sıcaklığında katı fazda bulunan Ağır Vakum Gaz Yağı'ndan yüzde 80'inin üzerinde dönüşüm sağlayarak benzin ve dizel gibi ekonomik değeri yüksek olan daha hafif ürünler elde etmeyi başardı.

Patent başvurusunda da bulunan projeye dair değerlendirmelerde bulunan yüksek lisans öğrencisi Mohamad Frih Alhasan Alweis proje kapsamında elde edilen ürünlerin 3 yıl gibi süren bir çalışma sonrasında ortaya çıktığını kaydetti.

"Petrol atığını değerli ürünlere dönüştürmeyi başardık "

Geliştirilen yöntem ile dünyadaki ağır petrol rezervlerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilebileceğini kaydeden, Prof. Dr. Hüseyin Karaca, "Petrol rafinerisi atıkları olan ağır vakum gaz yağını geliştirdiğimiz yen bir yöntemle daha uygun koşullarda hafif ürünler olarak tanımlanan benzin ve dizel gibi ürünlere dönüştürdük. Projede kullanılan katalizör türü ve reaktör türü dikkate alınarak mevcut yöntemlere göre dönüşüm ve maliyet açısından daha iyi bir sonuç elde ettiğimizi belirtmek istiyorum. Günümüze bakıldığında petrol rezervleri hem ülkemizde hem de dünyada azalmakta ve 40-45 yıl sonra tükeneceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda mevcut petrol rezervlerinin değerli ürünlere dönüştürülmesinin çok önemli olduğunun belirtmek istiyorum. Projede elde ettiğimiz ürünlere bakıldığında biz burada petrol atığını değerli ürünlere dönüştürülmesini başardık. Sonuçta elde edilen ürünler pilot ölçekte ve ticari uygulamada etkin bir şekilde kullanılabilecek düzeyde" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Malatya, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

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