Pew analizi yapay zekaya maruz işlerde erkek istihdamı kadınlardan hızlı arttı - Son Dakika
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Pew analizi yapay zekaya maruz işlerde erkek istihdamı kadınlardan hızlı arttı

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Pew Research Center'ın analizine göre yapay zekaya maruz kalma puanı arttıkça erkek istihdamı yüzde 6,3 artarken kadınlarda değişim yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı. En fazla etkilenen mesleklerde erkek istihdamı en az etkilenenlere göre yaklaşık yüzde 24 daha fazla arttı.

ABD merkezli Pew Research Center'ın araştırması, yapay zekadan daha fazla etkilenen mesleklerde erkeklerin istihdamının kadınlara kıyasla daha hızlı arttığını ortaya koydu.

Pew Research Center'ın ABD Çalışma Bakanlığına bağlı Mesleki Bilgi Ağı ve Nüfus Araştırması (CPS) verilerini analiz ettiği araştırmada, üretken yapay zekanın yaygınlaşmasından önceki 2017-2019 dönemi ile Ocak 2023-Haziran 2026 dönemi karşılaştırıldı.

Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki etkilerinin araştırma sonuçlarını etkilememesi amacıyla 2020-2022 yılları analiz dışında bırakıldı.

Araştırmada, yapay zekanın mesleklerdeki görevlere ne ölçüde katkı sağlayabildiğini veya bu görevleri yerine getirebildiğini ölçen bir puanlama sistemi kullanıldı. Bu kapsamda 480 meslek, yapay zekaya maruz kalma düzeyine göre sıfır ile 3,5 arasında puanlandı.

Analize göre, bir mesleğin yapay zekaya maruz kalma puanındaki her bir puanlık artışta erkeklerin istihdamı yüzde 6,3 artarken kadınların istihdamındaki değişim yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı.

Yapay zekadan en fazla etkilenen mesleklerde erkeklerin istihdamı, en az etkilenen mesleklere kıyasla yaklaşık yüzde 24 daha fazla artış gösterdi. Kadınların istihdam artışı ise yapay zekaya maruz kalma düzeyine göre büyük ölçüde benzer seyretti.

Araştırmada, yapay zekadan en az etkilenen mesleklerde kadınların istihdam artışının erkeklerden daha yüksek olduğu da tespit edildi.

Yapay zekaya daha fazla maruz kalan mesleklerde istihdamın azalmadığı, aksine arttığı vurgulanan araştırmada, .ununla birlikte, yapay zekaya maruz kalma düzeyi ile istihdam artışı arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisi kurmanın mümkün olmadığına işaret edildi.

Araştırmada, 2017-2019 ile 2023-2026 dönemlerini karşılaştıran analizde, bu süreçte istihdamı etkileyebilecek diğer ekonomik ve toplumsal değişimlerin de sonuçlarda rol oynamış olabileceği belirtildi.

Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki uzun vadeli etkilerinin henüz kesin olarak belirlenemediği kaydedilen araştırmada, teknolojinin bazı işlerde verimliliği artırırken bazı görevlerin otomatikleştirilmesini sağladığına işaret edildi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiEkonomiGüncelSon Dakika

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