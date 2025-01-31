Peynir Fiyatları Kayıp: Lüks Haline Geldi - Son Dakika
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Peynir Fiyatları Kayıp: Lüks Haline Geldi

CHP'li Gürer, peynir fiyatlarının artmasının dar gelirli vatandaşlar için ulaşımı zorlaştırdığını vurguladı.

31.01.2025 09:59
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ocak ayında peynir çeşitlerinin ciddi artış gösterdiğini ifade ederek, "Peynir, artık dar ve sabit gelirli vatandaşlar için sınırlı tüketilen ürünler arasına girdi" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılının Ocak ayında 400 TL olan tulum peynirinin 590 TL'ye çıktığını, peynir fiyatlarında yaşanan artışın emekli ve asgari ücretliler için peynire erişimi zorlaştırdığını vurguladı. Gürer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Besici, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) tavsiye ettiği fiyata çiğ süt satamazken yem fiyatlarındaki artış besiciyi zora soktu. Buna rağmen fabrika peynir fiyatlarında rafa yansıyan önemli bir fiyat artışı oluştu. Peynir, artık dar ve sabit gelirli vatandaşlar için sınırlı tüketilen ürünler arasına girdi. İşçilik, nakliye, işletme gideri, elektrik, doğal gaz, ambalaj, poşet ve fire gibi giderlerin fiyata yansıdığını ve bu nedenle artış oluştuğunu ifade ediyorlar.

Ekonomik kriz etkilerinin girdi artışlarına yansıması raftaki ürüne zam olarak yansıyor. Sanayici, 'Eğer fiyatı artırmasam batacağım' diyor, vatandaş ise 'Aldığım maaşla istediğim her ürünü alamıyorum. Aç kalmamaya çalışıyorum' diyor. Hayvancılık yapanlar, ahır ve yem giderleriyle bu işin sürdürülemeyeceğini belirtiyor. Bu süreci düzenlemesi gereken iktidar. Ancak iktidar, düşük alım fiyatları ve düşük ücretlerle piyasada ticari hareketi de kısarak sorunu derinleştiriyor.

Peynir fiyatı çarşı, pazar ve markete göre değişiyor. Bazı markalı peynir fiyatları uçmuş durumda. Ortalama fiyatla satılan tulum peyniri, 2024'ün ilk aylarında 400 TL iken 590 TL'ye yükseldi. Beyaz peynirin kilosu ise 155 TL'den 210 TL'ye çıktı. Marka bir beyaz peynirin fabrika üretimi 400 lirayı aştı. Üretim şekline göre bu fiyatın üzerinde beyaz peynir fiyatları da var. Kaşar peynirinin fiyatı 350 TL'den 490 TL'ye çıkarken, krem peynirin fiyatı ise yüzde 68,75 artarak 160 TL'den 270 TL'ye yükseldi.

Yem, mazot, elektrik, işçilik, ahır gideri, aşı, veteriner gideri gibi girdilerdeki fiyat artışları, Küçük aile tipi çiğ süt üreticisini zor durumda bırakıyor. Bu koşullarda süt fiyatları sınırlı artarken, sütten mamul ürün fiyatları ise durmuyor. Bu durum, kredi kartı harcama miktarındaki yüzde 62,8'lik büyük artışı gözler önüne seriyor. Vatandaş kredi kartıyla yaşamaya çalışıyor. Peynir artık dar ve sabit gelirli vatandaşın sofrasında kolayca yer bulamıyor. Temel bir gıda ürünü olan peynir lüks hale geldi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Peynir Fiyatları Kayıp: Lüks Haline Geldi - Son Dakika

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