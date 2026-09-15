Pezeşkiyan: Çabahar Limanı'nda Hindistan ile işbirliğine hazırız - Son Dakika
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Pezeşkiyan: Çabahar Limanı'nda Hindistan ile işbirliğine hazırız

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nda Hindistan ile ticaret gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapabileceklerini söyledi. Pezeşkiyan ayrıca Hindistan ile ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin güneydoğusunda dünyanın en önemli enerji geçiş hatlarından biri olan Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Limanı'nda Hindistan ile işbirliği yapabileceklerini söyledi.

İran basınına göre, Pezeşkiyan'ın Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına röportajın ikinci bölümü yayımlandı.

Çabahar Limanı ile ilgili tüm alanlarda işbirliğine hazır oldukları mesajını veren Pezeşkiyan, "Hindistan Çabahar Limanı'nda ticaret gibi çeşitli alanlarda İran ile işbirliği yapabilir. Hindistan Başbakanı ile ilişkimiz günden günde daha iyi hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'in İran'ın dostları arasında yer aldığına atıf yapan Pezeşkiyan, her iki ülke ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, ülkesinin Hindistan ile ilişkilerini de derinleştirmek istediğini belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca, İpek Yolu'nu ve İran'dan geçen diğer ulaşım koridorlarını yeniden canlandırmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamada bulunan Pezeşkiyan, Umman ile boğazdan geçiş için yeni güzergah belirleme çalışmaları olduğunu hatırlatarak, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması halinde Hürmüz Boğazı'nın uluslararası kanunlar çerçevesinde açılacağını ifade etti.

Pezeşkiyan son olarak, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil hiçbir bölge ülkesi ile sorunun olmadığını ve yine bölge ülkelerinin kardeşleri olduğunu belirterek, "BAE ile iyi bir ilişkimiz var ve bu ilişkileri daha da geliştirebiliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pezeşkiyan: Çabahar Limanı'nda Hindistan ile işbirliğine hazırız - Son Dakika

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