Pezeşkiyan: Ekonomik Savaşın Üstesinden Gelebiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pezeşkiyan: Ekonomik Savaşın Üstesinden Gelebiliriz

Pezeşkiyan: Ekonomik Savaşın Üstesinden Gelebiliriz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ekonomik baskılarla mücadelede halkın ve özel sektörün katkısını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirterek, halkın desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katkısıyla mevcut sorunların hızla aşılabileceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Pezeşkiyan, bayındırlık projelerinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz. Füze savaşını herkes görüyor ancak ekonomik baskılar belki de bu kadar kolay hissedilmiyor." dedi.

Savaş ve baskı altında olmalarına rağmen önemli başarılara ulaştıklarını kaydeden Pezeşkiyan, "Daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Halkın dayanışması ve desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katılımıyla tüm sorunları hızla çözebiliriz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan törende, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına ait çeşitli projelerin açılışını gerçekleştirdi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) imzalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında ülkesinin söz konusu anlaşmadan çıktığını belirterek, İran'a ekonomik yaptırımların artırılacağı "azami baskı" politikasını başlatmıştı.

Washington yönetiminin, son dönemde İran'a yönelik askeri saldırı politikasını, ekonomik yönden baskıyı arttırma politikasına dönüştürdüğü gözleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan: Ekonomik Savaşın Üstesinden Gelebiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti

17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 18:03:56. #7.12#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan: Ekonomik Savaşın Üstesinden Gelebiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement