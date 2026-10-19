Pezeşkiyan, Lavrov'a ABD üslerinin bölgede güvenlik sağlamadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pezeşkiyan, Lavrov'a ABD üslerinin bölgede güvenlik sağlamadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinde bölge ülkeleriyle temel anlaşmazlıkları olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, ABD üslerinin güvenlik sağlamadığını belirtirken Lavrov, işbirliğinin bölgedeki istikrarı güçlendirmede etkili olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bölge ülkeleri ile temel hiçbir anlaşmazlığımız yok." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ile Lavrov görüştü.

Pezeşkiyan görüşmede, ABD'nin ayrıştırıcı politikaları ve müdahalesi ile bölgede anlaşmazlıklara yol açtığını belirterek, "Bölge ülkeleri ile temel hiçbir anlaşmazlığımız yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgede bulunan üslerinin hiçbir faydasının olmadığını ve bölgede güvenlik sağlamayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin bölge ülkeleri ile ekonomik, kültürel ve bilimsel işbirliğinin genişletilmesi amacıyla oluşturulacak her türlü mekanizmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pezeşkiyan, İran ile Rusya'nın mevcut kapasiteleri ile uluslararası mekanizmalardan istifade ederek barışın ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Rusya ve Çin başta olmak üzere BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin ekonomik, siyasi ve güvenlik konularında önemli bir kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, bu kapasitenin çok taraflı mekanizmaların geliştirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Lavrov ise, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin, ortak hedeflere ulaşmada ve bölgedeki istikrar ile işbirliğini güçlendirmede etkili bir unsur olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüncelDünyaRusyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
22:46
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
20:47
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 22:56:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan, Lavrov'a ABD üslerinin bölgede güvenlik sağlamadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei