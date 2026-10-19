Pezeşkiyan, Lavrov'a ABD üslerinin bölgede güvenlik sağlamadığını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bölge ülkeleri ile temel hiçbir anlaşmazlığımız yok." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ile Lavrov görüştü.

Pezeşkiyan görüşmede, ABD'nin ayrıştırıcı politikaları ve müdahalesi ile bölgede anlaşmazlıklara yol açtığını belirterek, "Bölge ülkeleri ile temel hiçbir anlaşmazlığımız yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgede bulunan üslerinin hiçbir faydasının olmadığını ve bölgede güvenlik sağlamayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin bölge ülkeleri ile ekonomik, kültürel ve bilimsel işbirliğinin genişletilmesi amacıyla oluşturulacak her türlü mekanizmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pezeşkiyan, İran ile Rusya'nın mevcut kapasiteleri ile uluslararası mekanizmalardan istifade ederek barışın ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Rusya ve Çin başta olmak üzere BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin ekonomik, siyasi ve güvenlik konularında önemli bir kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, bu kapasitenin çok taraflı mekanizmaların geliştirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Lavrov ise, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin, ortak hedeflere ulaşmada ve bölgedeki istikrar ile işbirliğini güçlendirmede etkili bir unsur olduğunun altını çizdi.