Phaselis: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Antik Kent - Son Dakika
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Phaselis: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Antik Kent

23.07.2026 11:15
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti, yeşil ve mavinin tarihle buluştuğu yer.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Phaselis Antik Kenti, yeşil ve mavinin tarihle buluştuğu ender güzellikler arasında yer alıyor.

Ev sahipliği yaptığı uygarlıklar dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Antalya'daki bazı antik kentler deniz kıyısında bulunuyor.

Bunların en dikkat çekicileri arasında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Pamfilya sınırındaki Likya'nın son kenti özelliğini taşıyan Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti yer alıyor.

Tarih ile doğanın iç içe geçtiği kente gelen ziyaretçiler, yemyeşil ağaçların arasındaki liman, agora ve tiyatro gibi antik kalıntıların arasından yürüyerek mavinin her tonunu sunan denize ulaşıyor.

Ziyaretçiler, burada da tarihi kalıntılar arasında yüzerek eşsiz bir deneyim yaşıyor.

"Phaselis'i özellikle yerli turistlerin gelip görmesi gerekiyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Antalya turizminden bahsederken doğal ve tarihi güzelliklerden bahsedildiğini, Phaselis'te ise bu iki durumun yan yana yaşandığını ifade etti.

Phaselis'in iki limanlı antik bir şehir olduğunu ifade eden Şahin, "Phaselis'e gelenler 2 bin yıllık bir limanın merdivenlerinden inip denize girebiliyorlar. Bu çok özel bir deneyim. O yüzden çok ilgi görüyor. Antik dünyanın önemli bir liman kenti. Geleceğe Miras Projesi kapsamında da yoğun bir kazı faaliyeti devam ediyor. Toprak altında olan şehrin yeni caddeleri hızla gün yüzüne çıkarılıyor." dedi.

Phaselis'in bu özellikleriyle dünyadaki ender örneklerden biri olduğunu aktaran Şahin, "Phaselis'i özellikle yerli turistlerin gelip görmesi gerekiyor. Burası Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi. Burada antik kalıntılar arasında denize girme deneyimini herkesin yaşamasını diliyoruz." diye konuştu.

Büyük İskender'in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen kazı çalışmalarıyla Büyük İskender ve İmparator Hadrianus gibi birçok tarihi şahsiyetin yürüdüğü 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip cadde gün yüzüne çıkarılmıştı. Phaselis'e giriş yolunu takiben tapınak alanı da tüm görkemiyle kente giren ziyaretçileri karşılar duruma getirilmişti.

Kentin panoramasında en önemli simgelerinden biri olan su kemerlerinin (aquaeductus) ayaklarında da kazı ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla Akdeniz kıyılarına güzellik katan antik kenti, araçlarıyla bölgeye gelenlerin yanı sıra teknelerle mavi tura çıkan turistler de ziyaret ediyor.

Kıyısı ailelerin yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile oturma alanı, kumsalı ise plaj olarak kullanılan antik kentte yaz boyunca yoğunluk yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı, onarım ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı antik kentte görevliler, ziyaretçilerin tarihi yapılara ve endemik bitkilere zarar vermemesi için 24 saat görev yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Phaselis: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Antik Kent - Son Dakika

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