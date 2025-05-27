Philadelphia'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan haberine göre, Philadelphia polisi yerel saatle 22.27'de Fairmount Park civarında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten polis, aralarında 15 ve 17 yaşlarında iki gencin de bulunduğu 9 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.