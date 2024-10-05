Pikap Hayvanlara Çarptı, Sürücü Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yola çıkan hayvanlara çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.
İslahiye-Güllühüyük Mahallesi'nde, M.K.(72) idaresindeki 27 ARN 033 pikap seyir halindeyken önüne çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.K, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Pikabın çarptığı 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
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