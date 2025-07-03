JAK TİMLERİ TARAFINDAN ALINDI, ERZURUM'A GETİRİLDİ
Eskişehir'den dünya turuna çıkmak için havalandıktan sonra M20J tipi tek motorlu uçağının Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından olay yerinden alınarak helikopterle Erzurum'a gönderildi. Erzurum Şehir Hastanesi pistine gelen helikopterden alınan Demirci'nin cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Pilot Demirci'nin Cansız Bedeni Erzurum'a Getirildi - Son Dakika
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