Pilotaj Öğrencileri TEKNOFEST\'te Uçakları Tanıttı

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Pilotaj öğrencileri TEKNOFEST'te çocuklara uçakları tanıttı

ADANA - Adana düzenlenen TEKNOFEST 2024'te Atılım Üniversitesi, pilotaj bölümü öğrencileri çocuklara uçakları tanıtıp havacılığı anlattı.

Atılım Üniversitesi, Türkiye'nin en geniş kapsamlı teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST 2024'e 2 ayrı etkinlik ile katıldı. Üniversitenin pilotaj bölümü öğrencileri 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' diyerek TEKNOFEST alanına gelen çocuklara uçakları tanıtarak havacılığı anlattı.

Atılım Üniversitesi Pilotaj Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Aslı Yılmaz, TEKNOFEST 2024 kapsamında Adana'da olduklarını söyleyerek, "Adana'ya Atılım Üniversitesi olarak TEKNOFEST'e 2 ayrı etkinlikle katıldık. İlki Atılım Üniversitesi ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi. Diğer projemiz ise pilotaj bölümü öğrencileri ile birlikte icra ettiğimiz projemiz. Pilotaj bölümü öğrencilerimizle TEKNOFEST'in en özel projesi olan 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' projesine gönüllü olarak destek verdik" dedi.

"Uçakları ve havacılığı anlatıyoruz"

Yılmaz, çocukların uçaklara ilgisinin yoğun olduğunu ifade ederek, "Burada havacılığa gönül vermiş pilotaj bölümü öğrencilerimizle birlikte meydandaki tüm hava araçlarını havacılık sevdalısı küçük kalplerin daha profesyonel gözden, bizlerden dinlemesini istedik. Burada çocukların anlayabileceği seviyede uçakları ve havacılığı anlatıyoruz" diye konuştu.