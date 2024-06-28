Pınar Selek'in davası bir kez daha ertelendi

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin davada 4 kez beraat eden ve hakkındaki karar Yargıtay'ca bozulan sosyolog-yazar Pınar Selek'in yeniden yargılandığı dava bir kez daha, 7 Şubat 2025'e ertelendi. Dosyaya, "Selek'in Fransa'da terör örgütü PKK'nın bir etkinliğine katıldığını" ileri süren belge eklendi. Avukatı Bahri Belen, etkinliğin, Selek'in akademisyen olduğu üniversitenin göçlerle ilgili bir etkinliği olduğunu söyledi.

Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998 tarihinde meydana gelen patlamaya işkin sosyolog-yazar Pınar Selek hakkında yeniden açılan davanın duruşması İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, Fransa'da yaşayan Pınar Selek ile yurt dışında olduğu belirtilen Abdülmecit Öztürk katılmadı. Pınar Selek'i, babası Alp Selek ile Fransa Barosu'ndan avukatların da aralarında bulunduğu çok sayıda avukat temsil etti. Abdülmecit Öztürk'ün avukatı Mehmet Erbil de duruşmada hazır bulundu.

Abdülmecit Öztürk'ün avukatı Mehmet Erbil, müvekkili hakkında çıkarılan yakalama kararının hukuksuz olduğunu belirterek, kaldırılmasını istedi.

Duruşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'ndan gelen ve Pınar Selek'in terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği bir etkinliğe katıldığını ileri süren belge dosyaya eklendi. Pınar Selek'in avukatı Bahri Belen, belgeye ilişkin, "03 Haziran tarihli bir evrak dosyaya ulaştırılmıştır. 'Dağıtım yerlerine' isimli bir belge İstanbul Cumhuriyet Başssavcılığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş. Bu yazı bizim dosyamıza konulmuş. Bizim bu davanın başından beri söylediğimiz önemli bir hususu teyit eden bir yazı. Davanın başından beri diyoruz ki Selek ile ilgili yalan belgeler yazışmalar dosyaya konuldu çünkü yargıyı etkilemek isteyen güçler var" dedi. Belen, söz konusu etkinliğin Selek'in akademisyen olarak çalıştığı okulun göçlerle ilgili bir etkinliği olduğunu, tarihinin ve yerinin belli olduğunu belirtti.

Dava 7 Şubat 2025'e ertelendi

Mahkeme, Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne SİDAS Sözleşmesi uyarınca yazılan yazıların akıbetiyle ilgili müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, 7 Şubat 2025 tarihine ertelendi.