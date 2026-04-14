Pınarhisar'a Yüzme Havuzu Temeli Atıldı

14.04.2026 09:19
Kırklareli Valisi Turan, Pınarhisar'da yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attı. Spor yatırımları devam ediyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Vali Uğur Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda spor yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Pınarhisar'a kazandırılacak tesisin gençlerin başarısına doğrudan katkı sağlayacağını ifade eden Turan, "Gençliğe yapılan her yatırım, güçlü bir geleceğin teminatıdır. Bu eserler sadece bugüne değil, yarınlara yapılan kalıcı yatırımlardır." dedi.

Sağlıklı Nesiller Vurgusu Yüzmenin fiziksel ve zihinsel gelişimdeki önemine dikkat çeken Vali Turan, tesisin sağlıklı ve disiplinli nesillerin yetişmesine vesile olacağını kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise yarı olimpik yüzme havuzun Pınarhisar'a hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından yüzme havuzunun temeli atıldı.

Törene, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alarmları kurun Yarın ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak
Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz
Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar ’Dibe vurdu’ Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar! 'Dibe vurdu!'
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Aylar sonra ilk kez Kadir İnanır ayakta görüntülendi Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek iddia Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
