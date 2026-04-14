Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

14.04.2026 17:11
Zerrin Özer, uzun bir aranın ardından Cansever için düzenlenen moral gecesinde yeniden görüntülendi. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının “Tek başıma yürüyemiyorum” sözleri sevenlerini derinden etkiledi.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, uzun süredir uzak kaldığı kameralara yeniden yansıdı. Sağlık sorunlarıyla zor bir süreç geçiren sanatçının sahnedeki hali dikkat çekerken, yaptığı açıklamalar duygulandırdı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatının ardından sağlık sorunları yaşamaya başlayan Özer’in kaygı bozukluğu ile de mücadele ettiği biliniyor. Bir dönem Darülaceze’deki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören sanatçı, uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü.

“DENGEMİ ETKİLİYOR”

Sağlık durumuna dair konuşan Özer, beyincikteki damar tıkanıklığına dikkat çekerek, “Beyincikte iki damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Bu durum dengemi etkiledi, tek başıma yürümekte zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

SAHNEDE OTURARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Moral gecesinde sahneye çıkan usta sanatçının performansı sırasında oturarak şarkı söylemesi ve yürürken destek alması dikkat çekti. Zerrin Özer’in son hali, hayranlarını hem üzdü hem de duygulandırdı.

Zerrin Özer, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

